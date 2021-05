Gotti: “Il Napoli era in gran forma, rispetto alla Juve è molto più fresco e reattivo”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato la sconfitta dei bianconeri al Maradona. Ai microfoni di Sky Sport Gotti ha detto la sua sulla sfida e sulla stagione dell’Udinese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Abbiamo trovato un ottimo Napoli in un nostro momento non buono. Sono scesi in campo ragazzi che non erano in condizione, assolutamente. Questo mix di cose ci ha messo in difficoltà. Differenze Napoli e Juve? Mentalmente il Napoli mi è sembrato molto fresco, pronto e reattivo”.

“Mi porto dietro la compattezza della squadra e la crescita di tanti ragazzi. Stasera abbiamo preso la sconfitta più grave di tutte e dispiace, perché i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Sono estremamente dispiaciuto, non mi aspettavo di subire 5 gol ed una sconfitta così pesante”.