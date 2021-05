Fiorentina, c’è la disponibilità di Gattuso per un biennale ma manca l’intesa sul progetto tecnico

La Fiorentina, avversaria del Napoli per il trentasettesimo turno di Serie A, continua a lavorare sul prossimo allenatore. Ormai è di dominio pubblico il forte interesse di Commisso per Gennaro Gattuso. Il presidente della Fiorentina parrebbe disposto a tutto pur di convincere il tecnico calabrese a sposare la causa viola.

Sulle pagine di Repubblica quest’oggi sono riportati anche dei retroscena interessanti riguardo la trattativa. Pare che Gattuso abbia dato la sua disponibilità a firmare un biennale, con opzione di rinnovo per il terzo anno. La questione economica non è un problema, ma restano i dubbi sul progetto tecnico. I viola, infatti, dovrebbero cambiare tanto per accaparrarsi definitivamente mister Rino.