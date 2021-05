Udinese, Marino: “Mercato De Paul? Per i calciatori come lui l’offerta arriva sempre”

Siamo a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Udinese, gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Alla squadra azzurra tocca un test importante stasera al Maradona, per staccare la Juventus (in attesa che giochi) e restare agganciato alla zona Champions. Nel pre-partita Sky, Pierpaolo Marino ha parlato della partita:

“Musso? Credo che le valutazioni si fanno durante le negoziazioni e Massimo (Ugolini) non ha il portafoglio per fare le negoziazioni (ride ndr). Secondo me e tra i tre per rendimento e ha margini di miglioramento notevoli.

Udinese? Il Napoli troverà una squadra tosta ma sappiamo che nelle ultime giornate è tra le squadre più in forma del campionato. L’Udinese è un avversario difficile, non farà regali e contro le grandi abbiamo fatto belle prestazioni.

De Paul che ragazzo è? Io non devo elevare il valore del prodotto però quando mi parli del lato umano dico che l’uomo supera il fuoriclasse. Che sia un fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, è un punto di riferimento impareggiabile, io sono sempre con la squadra. Con De Paul è un grande uomo e tu sai Beppe (riferito a Bergomi) quanto il lato umano sia essenziale per un fuoriclasse.

Chi se lo può permettere in Serie A? Non faccio i conti nelle tasche egli altri. Ho visto negli ultimi mercati che i soldi sono arrivati quando si parla di giocatori importanti, guardo anche all’estero. Da direttore sportivo guardo il bilancio e la potenzialità della squadra e mi auguro che ci deve arrivare arrivi il più tardi possibile. Ho fatto l’adeguamento del contratto non più di 10 mesi fa, ha un contratto lungo, e ci ho messo 5 minuti. Per quelli che sono i suoi sentimenti non ci ha creati mai il problema, è chiaro che dobbiamo essere sensibili nelle sue ambizioni ma per il legame che ha con l’ambiente, con la città. Ad Udine è nata la sua bambina, siamo una società solida, abbiamo la capacità di reggere banco, De Paul non è uno che si oppone a noi”