Bergomi elogia gli azzurri: “Per la Juve ora è difficile tornare in zona Champions, il Napoli è in gran forma”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter ed opinionista Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente satellitare nel prepartita di Napoli-Udinese. Bergomi ha detto la sua sulla corsa Champions e lo stato di forma del Napoli. Di seguito quanto evidenziato.

“Vedo molto difficile per la Juve e la Lazio tornare in zona Champions. Il Napoli è in forma, ultimamente ha giocato sempre bene, anche contro il Cagliari. La squadra è in salute. Ha ritrovato Osimhen, che con lo Spezia andava a nozze. L’Udinese si difende bene, attacca da retrocessione, ma è difficile fargli gol”.