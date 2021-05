Spunta la frase determinante di Gattuso per incitare Osimhen

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un ruolo determinante nella crescita esponenziale di Victor Osimhen è da assoggettare al mister, Rino Gattuso.

Ringhio, ha saputo spremere il giovane nigeriano che ora si gode e si coccola come un gioiello: due, le reti messe a segno da Osimhen che ha anche raggiunto la doppia cifra e corre a 33 km/h; semplicemente inarrestabile.

Dalla panchina, contro lo Spezia, spunta la frase che ha detto Gattuso per caricarlo dopo la prima rete: “Ancora Victor, ancora“; ed il numero 9 si è ripetuto, prima su punizione di Insigne e poi con l’assist per Lozano. Ora, Napoli e Ringhio, si godono il nuovo campione in maglia azzurra.