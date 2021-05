Allarme Gattuso contro l’Udinese: non ci saranno Mertens, Koulibaly e Maksimovic

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna di Repubblica, in vista della sfida contro l’Udinese, Gennaro Gattuso, potrà operare poco turnover, specie nei reparti offensivi e difensivi.

Questo perché, due pezzi da novanta come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens sono entrambi in infermeria e non recupereranno per la sfida contro i bianconeri: il senegalese è alle prese con un infortunio muscolare ed il belga è reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella sfida contro lo Spezia. A questi, si aggiunge anche Nikola Maksimovic, fuori per contagio da COVID-19.

Il dato che può rassicurare i tifosi è che l’infortunio di Mertens è meno grave di quello rimediato a dicembre nella sfida contro l’Inter a San Siro e quindi, non è detto che già da domenica prossima contro la Fiorentina, il numero 14 non possa essere nuovamente in campo.