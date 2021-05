36esima giornata di Seria A, Mazzoleni non sarà presente

L’AIA ha reso noti gli arbitri che saranno presenti nella 36esima giornata di Serie A, si nota l’assenza di Paolo Silvio Mazzoleni. L’uomo protagonista della strana vicenda, sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi, era il Cagliari a giocare. E nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favoreggiando la squadra avversaria.

Ai microfoni di Sky sono state rilasciate alcune dichiarazioni in merito a Paolo Silvio Mazzoleni, confermando, dunque, la sua assenza. Di seguito quanto evidenziato:

“Mazzoleni non è stato designato per il VAR questa giornata, solitamente chi sta al VAR non salta mai”.