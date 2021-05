De Laurentiis vuole seguire l’esempio della Roma: quattro allenatori di spessore sono i principali obiettivi azzurri

La stagione pian piano sta per arrivare al termine, in casa Napoli si presterà attenzione in particolare a due aspetti: innanzitutto, la qualificazione avvenuta o meno alla prossima Champions League, fondamentale per prestigio e ricavi; per secondo, solo in termini cronologici, il rebus allenatore. È risaputo, ormai, che De Laurentiis e Gattuso stiano chiudendo la stagione da separati in casa (o almeno così pare), dunque si attendono ormai indiscrezioni sul nome del nuovo futuro allenatore del Napoli, con cui il patron azzurro tenterà di aprire un nuovo ciclo.

Secondo il Corriere dello Sport, quest’oggi, De Laurentiis starebbe puntando più in alto possibile nella ricerca di un nuovo candidato sulla panchina azzurra: “Se Friedkin (presidente Roma, ndr) ha conquistato Mourinho – pensa De Laurentiis – perché dovrei accontentarmi di un giovane di belle speranze? (E infatti i primi pensieri li aveva avuti su Benitez-bis, Allegri, Sarri e Spalletti)“. Questi, in sostanza, sarebbero i nomi dei quattro allenatori che il patron vorrebbe ascoltare per sostituire Gattuso dall’anno prossimo.