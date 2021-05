Italiano ha due motivi per vincere contro il Napoli: salvare lo Spezia e convincere De Laurentiis

Secondo quanto riporta quest’oggi Il Mattino, Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia avversario del Napoli quest’oggi, che tanto bene sta gestendo la squadra al suo primo storico anno in Serie A, dopo aver vinto playoff e ottenuto promozioni importanti con tutti i club allenati nella sua breve carriera, continua ad attirare l’attenzione dei maggiori club italiani, in primis del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

È risaputo che a fine stagione Rino Gattuso dirà addio alla panchina azzurra viste le incongruenze nate con il presidente all’inizio del 2021, forse anche prima. Ecco perché De Laurentiis ha già cominciato a guardarsi intorno per trovare un nuovo allenatore e nel mirino ci è finito anche Italiano. “In quattro anni potrebbe mettere insieme tre promozioni con tre squadre diverse e una salvezza con una novizia della Serie A. Niente male come score, motivo per il quale gli occhi di De Laurentiis si sono posati su di lui. Calcio propositivo, possesso palla e pressione: eccoli qui tutti i punti fermi del vangelo del suo gioco. Spazio al 4-3-3 con gli esterni alti che si accentrano per cercare la conclusione e gli esterni bassi che si sovrappongono per cercare la superiorità numerica“. Italiano potrebbe essere davvero l’allenatore che farebbe al caso del Napoli.