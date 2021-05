De Laurentiis assente a La Spezia, Repubblica ammonisce: “Disertare anche questo match non è un bel segnale”

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Aurelio De Laurentiis, nella trasferta odierna contro lo Spezia, non dovrebbe esser presente al fianco della squadra in una sfida decisiva per gli uomini di Gattuso in vista della rincorsa Champions. Ecco quanto evidenziato:

“Il presidente dovrebbe invece disertare pure la trasferta in Liguria e non è un bel segnale, visto che gli azzurri sono stati appena penalizzati da un grave torto arbitrale con il Cagliari e non hanno buoni precedenti con Irrati (nel 2016 espulse Sarri e Higuain a Udine, in 90’ che potevano valere lo scudetto): il direttore di gara designato per la sfida contro lo Spezia.

Stavolta c’è in palio la Champions e De Laurentiis quasi sicuramente rimarrà a Roma, davanti alla tv. Ma è una scelta in linea con il trend di questa stagione: molto discutibile anche dal punto di vista strategico, oltre che da quello tecnico”.