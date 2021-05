Il Napoli ha messo nel mirino Pedraza del Villarreal: anche Inter e Atalanta sul terzino sinistro

Non è un mistero il fatto che il Napoli cerchi da parecchio dei rinforzi per la difesa, in particolar modo sulle fasce. Adesso, il Napoli sembra aver adocchiato un nuovo candidato a terzino sinistro: un crossatore, tra l’altro il migliore della Liga (calcolando precisione, qualità e frequenza), oltre ad essere uno dei migliori dieci in Europa in questo fondamentale.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, l’esterno in questione è Alfonso Pedraza, fresco finalista di Europa League con il suo Villarreal. Il 25enne ha brillato nella doppia semifinale contro l’Arsenal e ha attirato a sé l’attenzione di molti club, anche italiani: su di lui gli occhi del Napoli, appunto, ma anche quelli di Inter e Atalanta. Ecco quanto da segnalare in merito all’interesse degli azzurri sulla possibile trattativa.

“Lo spagnolo ha rinnovato un anno fa il suo contratto con il Villarreal fino al 2025 con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma il suo prezzo sarà molto più basso. È cresciuto nella cantera del Submarino Amarillo e la sua cessione rappresenterebbe un’importante plusvalenza, in un mercato nel quale gli iberici avranno bisogno di far cassa. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire: Inter, Atalanta e Napoli ci pensano“.