Venerato: “Nessun contatto con Pierpaolo Marino. De Laurentiis vuole fare il presidente-manager”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Spalletti e Marino a Napoli? Non mi risultano personalmente contatti tra ADL e Marino. Non ci sarà il ritorno in azzurro di Pierpaolo per un motivo: Aurelio sta facendo presidente-manager e non vede necessaria la figura di un direttore generale. Sarebbe una figura troppo ingombrante per De Laurentiis.

Il corteggiamento di ADL a Spalletti risale dal 2004, per due volte ha provato a prenderlo senza riuscirci. Stavolta Aurelio potrebbe riuscirci, per il momento Luciano ascolta la proposta. Il Napoli sceglierà ufficialmente l’allenatore quando saprà che tipo di Coppa farà la prossima stagione. Secondo me, ADL non fa firmare ancora Spalletti perchè vuole tenere le mani liberi e capire cosa accadrà tra Inzaghi e Lotito senza dimenticarci che c’è un Sarri ancora libero”.