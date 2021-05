Tottenham, Rafa Benitez in corsa per la panchina: il tecnico è pronto a tornare in Inghilterra!

Come riporta l’Evening Standard, gli Spurs starebbero valutando l’idea di affidarsi a Rafa Benitez, tecnico ex Napoli. Sfumati gli obiettivi Nagelsmann e Ten Hag e trovando difficoltà ad arrivare ad allenatori già impegnati come Rodgers, Southgate e Martinez, il club inglese starebbe valutando l’idea di affidarsi al 61enne tecnico spagnolo ex Napoli, reduce dall’esperienza in Cina al Dalian.

Benitez conosce benissimo la Premier, dove ha guidato Liverpool, Chelsea e Newcastle, e non ha mai nascosto che tornare a lavorare in Inghilterra, dove vive ancora la sua famiglia, sia per lui la prima scelta.