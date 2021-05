Salernitana, la Serie A è sempre più vicina: 2-0 all’Empoli, ora il Pescara

Si è appena conclusa la 37° giornata di Serie B e il destino di molte squadre sembra già essere scritto. Ma non per la Salernitana: la squadra campana, infatti, vincendo proprio oggi 2 a 0 contro l’Empoli, si avvicina alla tanto attesa promozione in Serie A, ma resta ancora l’ultimo ostacolo da superare, forse il più complicato per importanza.

Tra tre giorni la squadra di Castori dovrà affrontare il Pescara: in caso di vittoria sarebbe matematicamente promossa in Serie A. Per completare l’impresa manca quindi davvero poco. Si deciderà tutto all’ultima giornata di campionato.