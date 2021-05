Mercato, Venerato: “De Ketelaere non verrà a Napoli. Su Kaio Jorge c’è concorrenza internazionale”

Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli arrivano dalla voce dell’esperto di mercato Ciro Venerato. Nelle ultime settimane, due nomi sono stati accostati fortemente al Napoli: De Ketelaere e Kaio Jorge. Il giornalista Rai ha commentato il possibile approdo dei due giovanissimi calciatori:

“De Ketelaere e Kaio Jorge? De Ketelaere per me non verrà al Napoli. Per Kaio Jorge invece, il Napoli lo segue ma c’è concorrenza internazionale. Certi investimenti non si possono fare se non hai l’allenatore, stiamo parlando di un giovane che non costa poco”.