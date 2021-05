Iannicelli: “Gattuso ha gestito male un organico da scudetto. Juric o Italiano? Se questa è la scelta, confermo Rino”

Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di tante tematiche in casa Napoli. Il giornalista ed opinionista di Canale 21, ha commentato la stagione del Napoli ed il futuro della società partenopea, nonché della possibile guida tecnica per l’anno prossimo. Ecco quanto dichiarato:

“Parlo male di Gennaro Gattuso per un motivo, confesso il mio peccato: se parlare male di Gattuso vuol dire criticarlo perché ha gestito male un organico che era da scudetto ed ora sta cercando di arrivare quarto, allora è così. Con la Champions, la stagione del Napoli sarebbe da 7 ed in quel caso non escluderei la permanenza di Gattuso. La porta resta sicuramente aperta. Perché è difficile trovare un allenatore migliore. Se la scelta è tra Juric o Italiano, allora mi tengo Gattuso che può essere utile con un anno di esperienza in più, invece di un neofita che non si è mai seduto sulla panchina di una big.

Sfida allo Spezia? La gara di domani non si può fallire, anche per mettere pressione alle altre. Il Napoli è padrone del suo destino e non può sprecare altre occasioni, il bonus l’abbiamo giocato contro il Cagliari“.