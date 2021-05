De Paul al centro del mercato, Bargiggia: “A queste cifre il Napoli non può permetterselo”

Rodrigo De Paul è il nome al centro del mercato estivo, pronto a lasciare Udine per un salto in prima squadra. Il centrocampista offensivo, abbina qualità a quantità e farebbe bene ai top club di Serie A. Non è un caso che sull’argentino da tempo si sia fiondata l’Inter, seguita dal Milan e dal Napoli. Sul suo sito ufficiale, Paolo Bargiggia, si è espresso sul mercato dell’argentino.

“Rodrigo De Paul a Milano per questioni burocratiche e poi a pranzo al ristorante di Javier Zanetti, non è una notizia; nel senso che la presenza del giocatore dell’Udinese, per il momento non è da mettere in relazione con una trattativa di mercato. Niente Inter e nemmeno Milan; anche se recentemente i due club hanno parlato con il club dei Pozzo per capire valutazione esatta e margini di trattativa per l’argentino.

L’Udinese, che la scorsa estate aveva rifiutato un’offerta dalla Fiorentina poco sopra i 25 milioni più bonus, adesso chiede 40 milioni, possibilmente cash. Per questo, se il club friulano dovesse rifiutare anche più avanti delle contropartite tecniche, è difficile che a quella cifra, anche i principali club italiani possano permettersi il giocatore. Ci ha provato De Laurentiis per il Napoli ed è certo perché lo hanno detto quelli dell’Udinese; ma, a certe cifre il club campano non può permettersi il giocatore“.