ADL-Gattuso: i segnali di insofferenza delle parti e l’ombra di Spalletti

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul rapporto, ormai ai minimi termini, tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. C’è chi accenna alla possibilità che il tecnico calabrese resti in caso di arrivo in UEFA Champions League e chi invece afferma che ci siano segnali di insofferenza e malessere.

Questi segnali sono stati colti, dal quotidiano, nei tweet del patron azzurro: questi infatti, sono soliti arrivare solo in caso di vittoria, mentre, il silenzio fa rumore in caso di sconfitta. L’ombra di Spalletti, inoltre, irrompe su Castel Volturno ora più che mai e questo dato rende ancora più evidente la possibilità di divorzio a fine stagione fra le due parti.

Da parte del tecnico infatti, sono arrivate richieste all’amico che ne cura gli interessi, Jorge Mendes, di tenere in caldo le offerte che sono arrivate in questi mesi per poi riparlarne a fine stagione.