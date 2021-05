Azmoun può approdare in Serie A: piace all’Atalanta

Il nome più chiacchierato della scorsa estate, in orbita Napoli, resterà sempre quello di Sardar Azmoun. L’iraniano dello Zenit torna a far parlare di sé e stavolta può essere l’ora dell’arrivo in Serie A: a volerlo è l’Atalanta, ma c’è da battere la concorrenza del Borussia Dortmund.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i suoi 19 gol hanno convinto tutti che il suo tempo, nel campionato russo, è quasi volto al termine. Per lui è pronta una nuova esperienza: lo vogliono Atalanta e Borussia Dortmund (da sempre alla ricerca di killer spietati sotto porta).

Sarà ancora un nome caldo per quest’estate, stavolta non in orbita Napoli, interessato invece al gioiellino brasiliano, Kaio Jorge.