Auriemma: “Gattuso, vattene da Napoli! Ci sono troppi stupidi, non vedono le cose”

Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli, in onda su Radio Marte. Il giornalista napoletano ha commentato la situazione legata alla panchina del Napoli e lasciato un consiglio a Gattuso. Il rapporto tra il presidente De Laurentiis e Gattuso sembra incrinato ma c’è chi pensa che in caso di Champions qualcosa possa cambiare.

Auriemma la pensa diversamente, ecco quanto dichiarato: “Caro Gattuso, senti a me, te ne devi andare da Napoli. Anche se De Laurentiis ti propone di restare, devi andare perché non sei adatto a questa piazza. Ci sono troppi stupidi che non vedono le cose per bene“.