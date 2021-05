Alvino attacca: “Fiero di essere anti-juventino, ci hanno tolto due punti”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel consueto filo diretto con i tifosi del Napoli a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io penso che occorra sottolineare quello che ha detto il campo: il Napoli ha battuto il Cagliari per 2 a 0. L’1-1 finale è bugiardo. Poi è inutile parlare del goal preso a tempo ormai scaduto, del possibile errore di Hysaj o di Alex Meret. Il goal annullato da Fabbri a Victor Osimhen era assolutamente regolare. I partenopei avrebbero chiuso lì la partita, la squadra di Semplici non avrebbe pareggiato.

A Napoli abbiamo un difetto: in tanti non dicono le cose come stanno per non essere accusati di fare vittimismo. Ma le cose non possono essere nascoste: ci sono stati tolti due punti. Il futuro allenatore del Napoli? Non è il momento di parlarne, bisogna dare fiducia a Gattuso fino al termine della stagione. Io anti-juventino? Sì e ne sono fiero. Chi ama il calcio non può che essere anti-juventino”.