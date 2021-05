Pronto il sostituto in caso d’addio di Fabian: piace Nikola Vlasic

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su un vecchio nome che torna in auge per la Serie A: si parla di Nikola Vlasic. Si è messo in luce nel CSKA Mosca ed ora è pronto a lasciare la Russia per approdare nella massima serie italiana.

Non è da escludere un suo arrivo in Italia al Milan: i rossoneri infatti, nonostante l’assalto a Rodrigo De Paul, continuano a monitorare anche il profilo del centrocampista croato. Anche il Napoli potrebbe interessarsi a lui ed inserirsi nella corsa se Fabian Ruiz dovesse fare le valigie.

La società russa l’ha pagato 16 milioni di euro quando l’ha rilevato dall’Everton nel 2018, ed ora è a caccia di una plusvalenza.