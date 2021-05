Younes fermato dalla pubalgia, spiega: “Ho avuto una reazione da stress perché a Napoli non ho giocato tanto”

Amin Younes è tornato ad allenarsi con l’Eintracht Francoforte, dopo esser stato fermo per pubalgia. L’esterno tedesco è in prestito dal Napoli, dove in passato ha trovato poco spazio per esprimersi. Ai microfoni tedeschi di FAZ ha lasciato alcune dichiarazioni:

“Ho una piccola infiammazione all’osso pubico, nella zona degli adduttori. Probabilmente è una reazione da stress. Non ho giocato molto a Napoli e questa stagione è stata dispendiosa, finora però è andata abbastanza bene. Il contatto con la clinica belga c’è l’ho da quando ero a Napoli ed è positivo che io resti in Belgio per un po’. Qui ho l’attenzione tutta su di me: mi alleno due volte al giorno e ricevo ulteriori cure. Invece a Francoforte lo staff medico deve prendersi cura di venti professionisti“.