Tuttosport, Empoli incanta e torna in A: il Napoli pensa a Dionisi

Ieri è stata una giornata importante per i tifosi dell’Empoli che hanno festeggiato il ritorno in Serie A. La squadra toscana, che solo due anni fa è retrocessa, ha padroneggiato il campionato minore e mostrato un bel calcio. L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto dell’Empoli:

“Vanno riconosciuti i meriti del presidente Fabrizio Corsi che con la sua famiglia gestisce al meglio l’Empoli, con una proverbiale sapienza calcistica che tanti patron si sognano. Anche quest’ultima creatura darà molto al calcio italiano che già deve tantissimo alle idee dell’Empoli. Adesso però il bel giocattolo creato, capace di non perdere per 28 giornate, non va smontato visto che abbondano le offerte per i vari Parisi, Ricci, Bajrami e lo stesso Dionisi. Per Dionisi il Napoli ci ha fatto più di un pensierino“.