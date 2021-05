Report allenamento, gli azzurri si preparano per lo Spezia: personalizzato per Ospina e riposo per Lobotka

Sul sito ufficiale della SSC Napoli è stato rilasciato il report allenamento del giorno. Gli azzurri si sono allenati al Training Center di Castel Volturno, in vista della gara contro lo Spezia in programma per sabato. Il match contro gli uomini di Vincenzo Italiano sarà fondamentale per gli azzurri che sono chiamati a non fallire la corsa Champions.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con 2 gruppi che hanno svolto torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Ospina ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Riposo per Lobotka che ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Il centrocampista azzurro riprenderà il lavoro tra due settimane“.