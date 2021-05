Ospina verso il recupero: possibile convocazione contro lo Spezia

Nonostante le tante assenze, in casa Napoli si cerca di guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Tanti gli assenti in vista dell’ostica sfida contro lo Spezia, ma c’è anche la possibilità di un ritorno importante. David Ospina potrebbe, quantomeno, tornare in panchina.

Lo scrive nell’edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno, che riporta che il portiere colombiano ieri ha lavorato in campo in maniera personalizzata. Potrebbe, quindi, essere convocato per sabato. “Gattuso comunque programma la gara contro lo Spezia guardando ai dati atletici” – si legge.