Mercato, indiscrezione dal Mundo Deportivo: la Juventus piomba su Hysaj

Elseid Hysaj non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli e lascerà Napoli a fine stagione. Il terzino albanese ha tante offerte, su di lui c’è l’interesse di squadre estere ed italiane: PSG, Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche la Juventus è piombata sul difensore per ingaggiarlo a costo zero.

Il club bianconero sarebbe seriamente interessato ad Elseid Hysaj. A prescindere dall’allenatore che siederà l’anno prossimo, la squadra di Torino sta tentando di chiudere il colpo a zero. La buona riuscita dell’operazione dipenderà dall’accesso in Champions, la cosa certa sembrerebbe che il terzino approdi in un grande club.