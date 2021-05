City, United e Barcellona su Koulibaly: le cifre dell’affare

Kalidou Koulibaly è, senza ombra di dubbio, il most wanted del calciomercato per il Napoli. Il senegalese ha ormai da tempo gli occhi di tutti i top club puntati su di lui. Nel corso della scorsa sessione di mercato estivo KK è andato vicino alla cessione, salvo poi restare qui a Napoli. Le sirene estere, però, non si placano.

Questo è quanto comunica la Gazzetta dello Sport sulle proprie pagine. Secondo il quotidiano nel corso del prossimo mercato dovrebbero arrivare offerte da tre top club mondiali: Barcellona, Manchester City, Manchester United. Per la rosea, ADL cederà di fronte ad un’offerta di 55-60 milioni, che i tre colossi stanno già preparando.