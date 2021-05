Fedele: “Pensavo che De Laurentiis ci avrebbe provato per Mourinho. Allegri? Difficile vederlo a Napoli”

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele per parlare del futuro del Napoli. L’ex procuratore sportivo ha parlato di tante tematiche in casa azzurra, di seguito quanto evidenziato:

“Allegri? Non mi risulta che possa venire al Napoli. Il club azzurro non farà acquisti molto onerosi. L’Udinese vuole 40 milioni per De Paul, credo ad un ridimensionamento.

Mourinho? Ero convinto che De Laurentiis potesse fare il colpo. Il Napoli non si indebita come le altre squadre perché i ricavi non sono alti e per questo serve la Champions.

De Zerbi? Ha un tipo di calcio che mi piace molto. Conosco bene Roberto, spesso gli ho contestato la fragilità difensiva. Delle volte si espone troppo a rischi e delle volte mi sembra di venere Zeman“.