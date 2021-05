Del Genio su Osimhen: “Tutti pensano che debba migliorare, per me va già bene così”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal, è intervenuto Paolo del Genio. Il giornalista napoletano si è espresso su Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Tutti dicono che Osimhen deve migliorare. Io mi sbilancio, per me va bene già così. Se gioca in questo modo, fa impazzire le difese avversarie e fa un goal a partita non deve migliorare niente“.