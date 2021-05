De Maggio: “Qualcuno dice che Galtier è il prossimo tecnico del Napoli ma io so che va al Nizza”

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, Valter De Maggio ha lanciato un’indiscrezione di mercato per la panchina del Napoli. Nello specifico, il giornalista napoletano ha dichiarato di un possibile approdo di Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille. Ecco quanto dichiarato:

“Qualcuno ben informato mi dice che a fine stagione sulla panchina del Napoli ci sarebbe Galtier, a me risulta che non verrà a Napoli ma stia per firmare a sorpresa, neanche con il Lione, bensì con il Nizza perché avrebbe avuto un offerta shock“.