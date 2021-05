Contatti intensificati per Kaio Jorge, Giuntoli vorrebbe chiudere in dieci giorni

Kaio Jorge piace, e non poco, al Napoli. Il gioiellino brasiliano è ormai un obiettivo (quasi) dichiarato degli azzurri, che sono pronti a rinforzarsi in attacco con un colpo importante. Nato nel 2002, Jorge sta stupendo tutti con la maglia del Santos e perciò tutte le big europee sembrano interessate ad accaparrarsene le prestazioni.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questo sarebbe uno dei motivi per cui Giuntoli sta intensificando i contatti con il Santos. L’obiettivo è quello di chiudere la trattativa in dieci giorni, così da annichilire la concorrenza ed evitare offerte impareggiabili per il Napoli. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2021, e questo potrebbe favorire l’operazione.