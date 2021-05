De Nicola: “Koulibaly dovrebbe star fuori per 3 settimane se si tratta di una distrazione muscolare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Per il recupero di Koulibaly ci vogliono almeno 3 settimane, se si tratta di una distrazione muscolare. Anticipare il rientro vorrebbe dire rischiare una ricaduta, anche più grave. Durante la partita contro il Cagliari non mi sembrava di averlo visto sofferente, ha giocato tranquillamente tutta la partita.

Distrazione muscolare è equivalente ad una lesione, rottura, tuttavia potrebbe trattarsi di un’elongazione che prevede tempi di recupero minori, a meno di lesione”.