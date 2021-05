Pres. Spezia: “Giochiamo contro uno squadrone, sarà una partita difficile. All’andata siamo stati fortunati”

Stefano Chisoli, Presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal“. Di seguito sono riportate le sue parole:

“In questo momento della stagione abbiamo tutti bisogno di punti per obiettivi diversi. La salvezza per noi sarebbe un grande risultato. Sarà una partita difficile, giochiamo contro uno squadrone che è in un momento di forma. All’andata abbiamo vinto perchè siamo stati fortunati, ma vogliamo ripetere l’impresa“.

Firmereste per un pari? “Con Italiano non si può firmare mai. Ma sarebbe un punto importante“. Con una classifica un po’ preoccupante per lo Spezia, Italiano ha rivisto il suo modo di fare calcio? “Non ho notato nulla, Italiano imposta le partite come faceva all’inizio. Non ha mai giocato per il pareggio. Stanno tornando alcuni calciatori che prima erano indisponibili. Siamo fortunati perchè abbiamo a disposizione tanti giocatori per questo finale di stagione, bisogna dare il massimo fino alla fine“.