Bruno duro con Cuadrado: “Basta! È sempre per terra, ha rotto i co******. Non gli darei una punizione neanche spezzato!”

L’ex calciatore Pasquale Bruno ha rilasciato alcune parole durante la trasmissione Tiki Taka, in merito al rigore battuto dalla Juventus contro l’Udinese in seguito al fallo su Cuadrado. Di seguito quanto evidenziato:

“La punizione della Juventus c’era? Ma dai, io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche spezzato perché ha rotto i co******, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete Cuadrado, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per i fondelli milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e a Cuadrado“.