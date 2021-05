Repubblica attacca Mertens: “Contributo nullo, Petagna sarebbe stato più utile”

L’edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio alla sfida di ieri fra Napoli e Cagliari. In particolare, il quotidiano si sofferma sul contributo che alcuni giocatori forniscono alla causa una volta subentrati e più nello specifico, colpisce il folletto belga.

Dopo il pareggio di ieri, il Napoli è scivolato al quinto posto in classifica, ma ciò che pesa di più, quasi come un macigno, è l’apporto nullo dei subentrati: “Al posto di Osimhen è entrato con scarsa determinazione Mertens e con il senno di poi è stata una scelta errata non dare spazio a Petagna più utile per tenere la palla lontana da Meret“ ha commentato il quotidiano.

Il belga ha fatto il suo ingresso in campo al 76′ ma non ha portato a termine nulla di concreto per aiutare la squadra a non farsi schiacciare troppo dal Cagliari che poi, nel finale, ha trovato la rete del pareggio con Nahitan Nandez.