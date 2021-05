Il Napoli si è buttato via e per Osimhen la rabbia è doppia negli spogliatoi: il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel commentare il pari con il Cagliari, riporta quella che si può identificare come mancanza di cattiveria e di voler porre un rattoppo al tempo sprecato, insita nei partenopei.

Il Napoli ha scelto di complicarsi ulteriormente la vita e si è buttato via nel secondo tempo dove l’unica soluzione plausibile, per non sprecare la pioggia di milioni che ne deriverebbe dall’ingresso in UEFA Champions League, è la difesa: “nove uomini dietro la linea del pallone ed una preghiera ad Osimhen. Ma il cero, il Napoli dovrebbe accenderlo a Meret“ si legge sul quotidiano.

Doppia rabbia, invece, per Victor Osimhen: rientrato anzitempo negli spogliatoi dopo uno scontro aereo con Ceppitelli, si è visto annullare la rete del 2-0 in campo ed al fotofinish ha anche assistito al pareggio degli ospiti.