Del Genio: “Se il Napoli non andrà in Champions sarà anche colpa del silenzio della società”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Se il Napoli non andrà in Champions sarà anche colpa della mancata comunicazione da parte della società. Io non do la responsabilità ai dirigente la colpa è del presidente, se domani De Laurentiis dice di andare a parlare in televisione per contestare il lavoro degli arbitri i responsabili della comunicazione ci vanno. Dal Napoli, al contrario delle altre società, arriva dall’alto l’input di non parlare. Se queste critiche le alza Del Genio nessuno lo sente, se lo dice il presidente a qualcuno la voce arriva. Io personalmente mi sono stancato di perdere ore a parlare di Mazzoleni, ne deve parlare il Napoli.

Il Napoli soffre di eccessi di paura, perché sia contro il Cagliari o contro l’Inter si vedono le stesse situazioni nel finale. Il problema molte volte nasce per colpa dei cambi che portano ad errori importanti”.