(VIDEO) Chiariello: “Il Napoli ha esaurito i bonus. Ora deve solo vincere!”

Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione “Campania Sport”. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi è venuto meno il Napoli, è facile dire che la colpa è di Hysaj che si fa attaccare alle spalle al novantaquattresimo, ma basta questo errore per tirare le somme della partita di oggi ? No“.

“I forcaioli napoletani hanno subito, e non vedevano l’ora di incolpare Lorenzo Insigne per non aver chiuso la partita. Oggi il capitano ha mostrato segni di stanchezza e non ha chiuso la partita, ci sta. Tutti si aspettano però che io attacchi Gattuso, qualcosa c’è da dire sul tecnico sinceramente. Sono veramente stupito sulla capacità di lettura di quest’allenatore, dov’è l’errore grave, che fai entrare Bakayoko ed Elmas in coppia, che ogni volta che entrano io tremo e infatti puntualmente accade il disastro“.

“Se il Cagliari si mette con tre punte pure, ovvero Cerri, Pavoletti e Simeone, e senti anche Semplici che ordina di lanciare sulle torri, pensi che il Cagliari voglia far gioco o vada con la palla lunga in aerea? In questi casi si passa a tre in difesa si mette un altro difensore saltatore, fai uscire Insigne che non ce la fa più, ed eviti di correre rischi nel finale. Contro tre attaccanti e col Cagliari che la butta in mezzo all’aerea cercando la mischia, tu cerchi la superiorità difensiva con un difensore in più è l’ABC“.

“L’errore degli errori purtroppo non lo commette né il Napoli né Gattuso. Mazzoleni non c’entra nulla, l’errore più grande lo commette il signor Fabbri, il quale decide di annullare un gol regolarissimo ad Osimhen, è ridicolo pensare che quel minimo contatto con Godin sia fallo“.

“E se poi nel finale di Udinese-Juventus il rigore, netto, assegnato ai bianconeri, ma la punizione da cui nasce ne vogliamo parlare Chiffi? Io cosa vi ho detto sempre, nel testa a testa con la Juventus c’è sempre quel qualcosa che non quadra, metti Fabbri da quel gol al Napoli e Chiffi non da il rigore alla Juventus, stasera di cosa parleremmo?”.

“Questi errori pesano, ma non flagelliamoci. Il Napoli si è giocato l’unico bonus che aveva, ma se fa dodici punti nelle prossime quattro sarà automaticamente in Champions League”.