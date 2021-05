Alvino: “Errori scandalosi da parte di Chiffi, i dirigenti della Juve lo hanno assalito”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Porompomperoperò”. Ecco quanto evidenziato:

“Portata a casa la vittoria del Napoli ieri, oggi avremmo parlato dei piccoli errori commessi da Gattuso. Ci sono stati troppi errori in particolare sotto porta.

Oggi invece stiamo a parlare degli errori scandalosi commessi da Chiffi nel match tra Udinese e Juventus, purtroppo gli ultimi venti minuti di gioco sono stati diretti in maniera imbarazzante da parte del direttore di gara. Per non parlare poi dei componenti della società bianconera che hanno letteralmente assalito Chiffi nel finale del primo tempo”.