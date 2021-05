Il Milan cerca il sostituto di Donnarumma: nel mirino anche Alex Meret

L’edizione odierna de Il Mattino apre ad un possibile scenario di calciomercato riguardante l’asse Napoli-Milano.

Nello specifico, il Milan potrebbe dover salutare, a fine stagione, Gigio Donnarumma. L’estremo difensore rossonero è ancora in trattativa per rinnovare il suo contratto ma per ora il gap tra richiesta ed offerta sembra incolmabile. Ecco che quindi, la società comincia a tutelarsi sul mercato.

Sono tanti i nomi che spuntano per sostituire Donnarumma ed ora c’è anche quello di Alex Meret: il classe ’97 è finito nel mirino dei rossoneri e se dovesse arrivare l’offerta giusta, essendo questa che sta per arrivare, una sessione di mercato molto particolare, Aurelio De Laurentiis potrebbe non dire di no e cedere alle lusinghe del Milan.