La Juve vince in rimonta contro l’Udinese e torna in zona Champions (LA CLASSIFICA)

La Juve vince in rimonta contro l’Udinese e scavalca il Napoli arrivando a quota 69 punti insieme ad Atalanta e Milan.

Nel primo tempo la squadra di Allegri ara andata in svantaggio con la rete di Molina su assist di De Paul al 10′. Nella seconda frazione di gioco, la Juve ha trovato il pareggio all’83’ con Ronaldo per in calcio di rigore per un tocco di mano sempre di De Paul.

Dopo appena sette minuti poi, sempre Cristiano Ronaldo ha portato il vantaggio i bianconeri per il definitivo 1-2.

LA CLASSIFICA