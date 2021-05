Chiariello: “Il Napoli rischia seriamente di perdere Insigne!”

Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21, del futuro di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

“Gira una fesseria colossale su Lorenzo Insigne. Non è assolutamente vero che chiede 5 milioni netti a stagione ed il Napoli gliene offre 3,5 per rinnovare. Il suo agente non ha mai incontrato Aurelio De Laurentiis, non ci sono state né offerte né richieste. Lo stesso procuratore mi ha detto che non c’è stato nulla”.

“Vi dico anche un’altra cosa ancora, il rischio che Insigne vada via a fine campionato è alto. Il Napoli non ha mai chiamato per rinnovare. Non so se lo farà dopo gli Europei, ma per ora non l’ha fatto. Un anno da separato in casa col capitano sarebbe una follia, una cosa impensabile. Senza rinnovo, va via adesso“.

“Il povero Lorenzo, rischia di fare la fine di Donnarumma. Nel caso di Gigio è tutto vero, Raiola ha rifiutato un contratto di tre anni a 8 milioni netti col Milan per il suo assistito. Donnarumma, che si professa tifoso milanista, non dice a Raiola ” ‘firma mo ‘mo’, in napoletano, perché sono milanista e alla Juve non voglio andare”, e invece tace quando gli ultras del Milan lo chiamano a rapporto”.

“A quel punto, fanno bene, perché è giusto che si chieda conto ad un ragazzo che si dichiara tifoso del Milan del perché non firmi a 8 milioni netti a 22 anni. Insigne, al contrario, non c’azzecca niente non ha chiesto nulla. Eppure, rischia di andare via”.