De Zerbi cercato dallo Shakhtar, il Sassuolo si guarda intorno: adocchiati due allenatori nel mirino del Napoli

Il Sassuolo, alla fine di questa stagione, potrebbe dire addio a Roberto De Zerbi, viste le attenzioni che ha saputo attrarre a sé in quest’ultima sua importantissima parentesi in Emilia. La società, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparata, dunque sta già guardando intorno a sé i possibili profili più interessanti che potrebbero sostituirlo.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la dirigenza del club ha messo gli occhi innanzitutto su due allenatori accostati anche al Napoli, ovvero Vincenzo Italiano dello Spezia e Alessio Dionisi dell’Empoli, oltre a Paolo Zanetti del Venezia. Questi i tre papabili a successori di De Zerbi sulla panchina del Sassuolo, corteggiato in particolar modo dallo Shakhtar Donetsk nell’ultimo periodo.