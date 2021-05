Verso Napoli-Cagliari: i tre ballottaggi di Gattuso

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari che sarà di scena domenica alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri affronteranno i sardi e Gennaro Gattuso ha i soliti grattacapi di formazione che lo accompagneranno fino all’Arena di Fuorigrotta.

Il modulo è il consueto 4-2-3-1: non si tocca Meret fra i pali; in difesa, l’unico ballottaggio sembra essere il solito sulla sinistra tra Mario Rui ed Hysaj, col primo in vantaggio, mentre sono sicuri di un posto da titolare: Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly.

In mediana pronto a tornare dal primo minuto Fabian Ruiz – pienamente recuperato dopo la lombalgia – e troverà al suo fianco Diego Demme. Offensivamente Insigne e Zielinski non si toccano, mentre Lozano ed Osimhen sono rispettivamente in vantaggio su Politano e Mertens.