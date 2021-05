Italiano: “Napoli una grande squadra ma per noi sarà fondamentale smuovere ancora la classifica”

Alla luce del pareggio agguantato in questo pomeriggio dal suo Spezia, in casa dell’Hellas Verona, l’allenatore Vincenzo Italiano ha commentato la gara in conferenza stampa: “È un punto importantissimo per noi, perché in questo finale di stagione dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati: pareggiare con il Verona penso sia per noi un grande merito, perché è una squadra forte, difficile da affrontare e noi questo pareggio ce lo teniamo davvero stretto.

Ammette successivamente: “Siamo nel finale di stagione e ci sta perdere lucidità nel gioco, in questi casi può subentrare anche un po’ d’ansia e di timore. Siamo una squadra giovane. Abbiamo un calendario complesso, ma per noi tutte le gare sono difficili, quindi sappiamo che siamo costretti a prepararci ai prossimi impegni nel modo giusto, rimanendo concentrati sul nostro obiettivo e dando sempre il massimo“.

Infine, Vincenzo Italiano ha rimarcato il suo spirito caparbio, con lo sguardo teso già al match di sabato prossimo, l’8 maggio contro il Napoli di Rino Gattuso, ricordando: “I punti a disposizione sono ancora tanti, noi abbiamo un piccolo vantaggio e cercheremo di tenercelo stretto. Da lunedì ci metteremo al lavoro per preparare il prossimo impegno, dove affronteremo una grande squadra, ma per noi sarà fondamentale provare a smuovere ancora la classifica“.