Dalla Spagna – Anche l’Atletico Madrid interessato a Hysaj, l’albanese andrà sicuramente via a zero

Secondo i colleghi spagnoli di OK Diario, il terzino albanese Elseid Hysaj lascerà sicuramente il Napoli a parametro zero a fine stagione, siccome il suo contratto scadrà il prossimo giugno e non ci sono margini di rinnovo.

Tra le interessate (Milan e Roma in Italia lo sono già da tempo), sarebbe rispuntato l’Atletico Madrid, che sarebbe molto interessato ad avere l’ex Empoli a zero euro e starebbe preparando la bozza di un possibile contratto per Hysaj.