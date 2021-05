Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Zaccagni: è anche nel mirino della Lazio

Stando a quanto emerge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattia Zaccagni non è più così vicino al Napoli rispetto a quanto lo si dava ad inizio anno.

Il trequartista attualmente in forze all’Hellas Verona ha diverse sirene che suonano dalla Serie A e che lo vogliono in rosa: tra tutte, la prima a muoversi è stata il Napoli che aveva strappato un accordo verbale alla dirigenza scaligera; ma in questi mesi, qualcosa è cambiato.

Hanno effettuato un sondaggio anche Milan e Lazio per lui, ma il prezzo di 15 milioni viene ritenuto ancora leggermente alto per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. Una cosa è certa: il Napoli non è più solo su Zaccagni ed ora la concorrenza prova ad accaparrarlo!