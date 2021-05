Agudelo: “Abbiamo affrontato il Napoli già due volte, sappiamo come metterli in difficoltà”

Kevin Agudelo, centrocampista in prestito allo Spezia dalla Fiorentina, oggi nella gara in casa dell’Hellas Verona, è subentrato a gara in corso e ha saputo lasciare subito il segno sulla gara, offrendo un assist al bacio per il gol del pareggio firmato Saponara. Il colombiano ha parlato così in conferenza stampa: “Sono felicissimo di aver dato il mio contributo alla squadra con un assist per Saponara, mi fa piacere che siamo riusciti a pareggiare al termine di una bell’azione, dove Ricky ha saputo fare un gran movimento in profondità“.

“Per noi oggi era fondamentale fare punti, siamo riusciti ad aggiungere un piccolo mattoncino alla nostra classifica, ma non dobbiamo sentirci appagati, perché il cammino è davvero ancora molto lungo. La prossima partita sarà molto difficile, abbiamo affrontato il Napoli già due volte, sappiamo che se concentrati e determinati possiamo metterli in difficoltà, insistendo sui nostri punti di forza“.

Caparbiamente, Agudelo ha espresso il suo punto di vista rispetto alla prossima gara di campionato contro il Napoli: gli spezzini non molleranno un centimetro in alcun caso. Il Napoli dovrà fare attenzione all’ostica squadra di mister Vincenzo Italiano, uscita vittoriosa già dal rinominato Stadio Diego Armando Maradona per 1-2 nel girone d’andata.