Venerato svela: “Spalletti è il piano A in caso di Champions. Gattuso andrà via entro il 24 maggio”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal” il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni dando alcuni aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Dispiace dirlo ma Gattuso lascerà Napoli: è un grande allenatore ma ho il dovere di informare. Non c’è nessun margine con De Laurentiis per recuperare il rapporto. Ciò che si dovevano dire se lo sono già detti, ci si rispetta e hanno lo stesso obiettivo, quello di andare in Champions. Un secondo dopo, tutti e due si separeranno. Il 24 maggio non sarà più l’allenatore del Napoli, Gattuso non ha cambiato idea.

Il piano Champions prevedeva due nomi: Inzaghi e Fonseca ma il secondo si è autoescluso con un finale di stagione pessimo. Inzaghi resta il nome più vicino. De Laurentiis è innamorato di lui, lo ritiene un attore, ma Lotito non lo lascerà partire. In pole c’è Spalletti, che ha ancora un contratto con l’Inter: serve la Champions, comunque, e serve a capire che proposta gli verrà fatta. Anche dall’Inter arrivano conferme: “questa ipotesi risulta”. Il piano B prevede: Juric, Italiano e Dionisi.

Giuntoli? Non ha avuto nessun incontro diretto o indiretto con la Juventus ma è vero che il suo nome è associato alla Juve. Kaio Jorge? Ne parlai tempo fa, il Napoli lo segue. Il Napoli è anche su un talento del Bruges, De Ketelaere ma è difficile il suo arrivo: andrà in un altro club estero più importante”.